Ливни вызвали сели и затопления в Наманганской области (ФОТО)

Сильные ливни спровоцировали сход селей в Наманганской области накануне, оказались также подтоплены дома в ряде населенных пунктов. Такое сообщение распространила пресс-служба областного управления по ЧС.

В нем говорится, что оказались подтоплены дома в некоторых махаллях Намангана, Касансайского, Туракурганского и Уйчинского районов, идут работы по откачке воды, проникшей в дома. Последствия разгула стихии ликвидируют сотни человек.

Из-за затопления подвалов многоэтажных домов №4, 5, 6 в махалле "Юксалиш" в Намангане, сто их обителей были эвакуированы в безопасную зону.

Еще 32 человека пришлось вывезти из семи домов в Давлатабадском районе, расположенных у реки Шишаки.

В УЧС заверили, что пострадавших нет.

В пресс-службе ГУБДД МВД добавили, что в результате схода селей оказались повреждены два моста. Так, полностью было прекращено движение через мост на 15-м километре трассы 4R-117 "Туракурган-Наманган-Чартак", частично - через мост "Ташлама" на 73-м километре автодороги 4Р-112 Ферганской кольцевой дороги.