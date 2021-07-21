Полицейские задержали пытавшихся попасть в Агдамский район Азербайджана

Азербайджанские правоохранители накануне в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Агдамского РОП и военнослужащих внутренних войск страны, задержали троих жителей Агджебединского района, которые пытались незаконно проникнуть на еще не разминированную территорию освобожденного села Чыраглы, - сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Задержанных доставили в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу и предупредили об опасности мин и неразорвавшиеся боеприпасов, - передает oxu.az.

В отношении задержанных составлены административные протоколы, которые направлены на рассмотрение в Агдамский районный суд, - говорится в сообщении.