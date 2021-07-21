На Дону приведут в порядок свыше 30 сельских территорий

Власти Ростовской области намерены до 2024 года в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" привести в порядок 31 сельскую территорию, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

В проекты, предоставленные на конкурс в Минсельхоз России, входит ремонт объектов строительства, реконструкция и капремонт объектов газификации, водоснабжения, канализации, очистных сооружений, а также культуры, образования, здравоохранения и спорта.

"На реализацию этих направлений потребуется из всех уровней бюджетов порядка 4 млрд рублей", - рассказал Рачаловский, передает "Интерфакс".

Также в рамках проводимого Минсельхозом РФ конкурсного отбора по развитию транспортной инфраструктуры на 2022-2024 годы от Ростовской области заявлена потребность на строительство трех дорог в Целинском и еще одной в Октябрьском районах на сумму 299 млн рублей, - говорится в сообщении.