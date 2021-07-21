В одном из сел Дагестана снят карантин

Карантин, введенный в середине июня из-за вспышки коронавирусной инфекции нового типа, был снят в селе Урахи Сергокалинского района Дагестана.

Сообщается, что это связано со стабилизацией эпидемиологической обстановки в населенном пункте. "За последнюю неделю там не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - информирует пресс-служба администрации муниципалитета, добавляя, что регионе продолжается кампания по вакцинации населения.

Напомним, что карантин в Урахи, численность которого насчитывает более 700 человек, был введен 16 июня. Ограничения предполагали запрет на въезд и выезд из населенного пункта, а также запрет на проведение массовых мероприятий и пятничных проповедей в мечетях.