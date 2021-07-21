Блок Сержа Саргсяна берет мандаты

Националистический блок "Честь имею" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержа Саргсяна решил не отказываться от депутатских мандатов, об этом сообщил в Facebook представитель политического движения Сос Акопян.

Он пояснил, что отказ занимать места в парламенте лишил бы блок важного инструмента достижения своих целей.

Политик отметил, что при принятии решения были учтено и волеизъявление проголосовавших за блок избирателей.

Акопян заверил, что "Честь имею" продолжит добиваться ухода действующей власти всеми средствами, включая и уличную борьбу.

Напомним, накануне о решении воспользоваться мандатами заявил блок"Армения" еще одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна.