В Дагестане введена обязательная вакцинация от коронавируса
Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан введена в Дагестане. Нововведение касается сотрудников сфер услуг, перевозок и ряда других отраслей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова.
"…следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования", - говорится в документе.
По его словам, это связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться