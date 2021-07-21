В Дагестане введена обязательная вакцинация от коронавируса

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан введена в Дагестане. Нововведение касается сотрудников сфер услуг, перевозок и ряда других отраслей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова.

"…следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования", - говорится в документе.

По его словам, это связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой.