Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Крыму (ФОТО)

Автобус, в котором ехали почти 50 человек, попал в автоаварию в Алупке. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Крыму.

По предварительным сведениям, сегодня примерно в 09:50 на автодороге Ялта-Севастополь водитель "ВАЗ-2104", ехавший со стороны Севастополя, не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус Merсedes, остановивший на остановке общественного транспорта и высаживавший пассажиров.

В автобусе было 47 человек, они не пострадали.

Однако смертельные травмы получил один из пассажиров "легковушки", он скончался. Водитель "четверки" и второй пассажир были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.