Ялту "оккупировали" уличные музыканты

В Ялте появилось "несметное количество" уличных музыкантов, которые приезжают в город, реагируя на "безумный спрос" на такого рода развлечения, - пожаловалась сегодня глава администрации курортного города Янина Павленко.

"У нас безумный, хаотический спрос на Ялту среди уличных музыкантов. Их приезжает несметное количество", - рассказала Павленко, передает РИА Новости.

Городская администрация намерена усилить работу по "недопущению выступлений музыкантов" на черноморской набережной, поскольку это приводит к скоплению людей, - добавила Павленко.