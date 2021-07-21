Ложный минер из Ставрополья получил реальный срок

Правоохранители Ставропольского края задержали местного жителя, причастного к заведомо ложному сообщению об акте терроризма.

Следствие установило, что злоумышленник в феврале 2021 года позвонил в службу московского метрополитена с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения теракта.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По решению Пятигорского городского суда он был признан виновным и приговорен к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.