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Ложный минер из Ставрополья получил реальный срок

Ложный минер из Ставрополья получил реальный срок

Правоохранители Ставропольского края задержали местного жителя, причастного к заведомо ложному сообщению об акте терроризма.

Следствие установило, что злоумышленник в феврале 2021 года позвонил в службу московского метрополитена с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения теракта.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По решению Пятигорского городского суда он был признан виновным и приговорен к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

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Вестник Кавказа

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