Авария на водоводе лишила воды часть Симферополя

Часть Симферополя сегодня осталась без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения, - передает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".

"Авария произошла на сетях холодного водоснабжения в Симферополе по улице Узловая, лишив воды улицы Героев Сталинграда, Марка Донского, Узловая, Комсомольская, Иртышская, Енисейская и Обская, а также село Перово в Симферопольском районе", - передает "АиФ-Крым".

Информация о том, когда будет восстановлено водоснабжение, пока отсутствует.