Арктическая прохлада придет в Москву в выходные

По прогнозам синоптиков в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные можно будет ощутить "освежающее дыхание Арктики".

"Тем, кто жаждет прохлады, ждать осталось всего-то пару дней. В субботу средняя за сутки температура в Москве и Подмосковье ожидается на градус-другой ниже нормы для середины третьей декады июля", - обещают синоптики.

Похолодание связано с приходом арктического воздуха. "В средней и верхней тропосфере уже в пятницу выстроится высотная ложбина с Баренцева моря до низовьев Волги. В тылу этой ложбины с северными и северо-западными потоками осуществится заток холодного воздуха, в столичном регионе почувствуется освежающее дыхание Арктики", - говорится на портале "Метеоновости".

В выходные по ночам температура воздуха может быть даже ниже плюс 10. "Днем в субботу будет преобладать облачная погода с температурой не выше 20-22 градусов, не исключены небольшие дожди местами. В воскресенье, 25 июля, днем на пару градусов теплее и без осадков", - прогнозируют специалисты.