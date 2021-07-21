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Кристоффер Олссон сменил "Краснодар" на "Андерлехт"

Кристоффер Олссон сменил &quot;Краснодар&quot; на &quot;Андерлехт&quot;

В пресс-службе российского футбольного клуба "Краснодар" сообщили о том, что шведский футболист Кристоффер Олссон перешел из клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодар" в бельгийский "Андерлехт".

Уточняется, что полузащитник подписал четырехлетний контракт с "Андерлехтом", отмечает портал Transfermarkt.

Напомним, что Олссон выступал за "Краснодар" с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в различных турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя передачами.

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Вестник Кавказа

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