Кристоффер Олссон сменил "Краснодар" на "Андерлехт"

В пресс-службе российского футбольного клуба "Краснодар" сообщили о том, что шведский футболист Кристоффер Олссон перешел из клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Краснодар" в бельгийский "Андерлехт".

Уточняется, что полузащитник подписал четырехлетний контракт с "Андерлехтом", отмечает портал Transfermarkt.

Напомним, что Олссон выступал за "Краснодар" с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в различных турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя передачами.