Донские подразделения МЧС пополнят новые пожарные части

Уже к ноябрю в Ростовской области будут построены четыре новых пожарных части, - сообщил сегодня на заседании правительства заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"Четыре пожарные части до 1 ноября заступят на боевое дежурство. Мы также готовим с департаментом ГО и ЧС предложение для включения в бюджет на трехлетку предложения по дополнительному строительству пожарных частей", - рассказал Артемов, передает "Интерфакс".

За три года в регионе планируется построить еще 12 пожарных частей, на сегодняшний день в регионе насчитывается 45 пожарных частей, - напомнил замгубернатора региона.