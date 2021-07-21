Аланские казаки смогут пополнить мобрезерв армии России

Атаман Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского Войскового казачьего общества Тимур Адырхаев призвал казаков Северной Осетии вступить в мобилизационный резерв ВС РФ.

"Президентом страны принято решение о создании мобилизационного резерва из числа казаков Аланского республиканского окружного казачьего общества ТВКО. Прошу казаков в возрасте от 18 до 52 лет… вступить в мобилизационный резерв ВС РФ. Это даст нам возможность показать и проявить себя в качестве полноценного, боеспособного подразделения, готового решать любые задачи по защите наших семей, нашей республики, нашего государства", - написал Адырхаев, передает "Интерфакс".

За пребывание в мобрезерве предусмотрено ежемесячное довольствие от 4 до 6 тыс рублей, а время пребывания в нем засчитывается в общий стаж работы, с сохранением за казаком рабочего места, - напомнил Адырхаев.