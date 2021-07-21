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Аланские казаки смогут пополнить мобрезерв армии России

Аланские казаки смогут пополнить мобрезерв армии России

Атаман Аланского республиканского окружного казачьего общества Терского Войскового казачьего общества Тимур Адырхаев призвал казаков Северной Осетии вступить в мобилизационный резерв ВС РФ.

"Президентом страны принято решение о создании мобилизационного резерва из числа казаков Аланского республиканского окружного казачьего общества ТВКО. Прошу казаков в возрасте от 18 до 52 лет… вступить в мобилизационный резерв ВС РФ. Это даст нам возможность показать и проявить себя в качестве полноценного, боеспособного подразделения, готового решать любые задачи по защите наших семей, нашей республики, нашего государства", - написал Адырхаев, передает "Интерфакс".

За пребывание в мобрезерве предусмотрено ежемесячное довольствие от 4 до 6 тыс рублей, а время пребывания в нем засчитывается в общий стаж работы, с сохранением за казаком рабочего места, - напомнил Адырхаев.

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