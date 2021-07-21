Владимир Путин посетит парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге
О планах президента России Владимира Путина присутствовать на параде в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, президент будет на параде", - подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Парад состоится 25 июля, в четверг 22 июля в северной столице с 9:00 до 14:00 пройдет репетиция праздника, в городе разведут четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный.
Путин традиционно принимает парад в День ВМФ, а также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.
Вестник Кавказа
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