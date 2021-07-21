Владимир Путин посетит парад в День ВМФ в Санкт-Петербурге

О планах президента России Владимира Путина присутствовать на параде в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент будет на параде", - подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Парад состоится 25 июля, в четверг 22 июля в северной столице с 9:00 до 14:00 пройдет репетиция праздника, в городе разведут четыре моста: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный.

Путин традиционно принимает парад в День ВМФ, а также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.