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Песков: Кремлю неизвестны договоренности США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Песков: Кремлю неизвестны договоренности США и ФРГ по &quot;Северному потоку-2&quot;

Германия и США достигли определенного понимания по газопроводу "Северный поток-2"в ходе визита канцлера Ангелы Меркель в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что детали договоренностей в Кремле пока неизвестны.

"Мы знаем, что тема "Северного потока-2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне", - сказал Песков.

"Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном - деталями мы пока не располагаем", - добавил представитель официальной Москвы, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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