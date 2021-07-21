Академик РАН: уже в 2021 году в России может начаться другая эпидемия

Россия находится на пороге резкого подъема менингококковой инфекции, считает президент Детского научно-клинического центра детских инфекций ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Юрий Лобзин, пишет "Доктор Питер".

Эпидемии менингококковой инфекции случаются через 30 лет и длятся около 20 лет. Подъем заболеваемости был в России в 1920-1930-х годах, затем в 1970-1980-х. В настоящее время мы живем на 29-30-м году затишья, эпидемия может начаться в ближайшее время.

"Я, как инфекционист со стажем работы с 1974 года, постоянно сталкиваюсь с этим заболеванием. Я лично видел и лечил сотни больных менингококковой инфекцией", - рассказал Лобзин на конференции "Развитие календаря прививок в условиях COVID-19".

В 1920–1930 годы смертность от этой инфекции составляла 85%, выживавшие становились глубокими инвалидами, в 70-е года смертность снизилась до 15-20% благодаря антибиотикам.

"Сейчас эту инфекцию возможно предотвратить вакциной. Иначе, даже при очень хорошем адекватном лечении, менингококковая инфекция может стать причиной смерти в течение первых 24 часов после появления первых симптомов. В семь утра появится резкая головная боль, через час она станет нестерпимой, потом высыпания, поражение внутренних органов и смерть", - предупредил ученый.

Тяжелые последствия, такие как снижение слуха, судороги, нарушение двигательной функции, ампутации, случаются у каждого пятого переболевшего.

"Постепенно в России идет подъем заболеваемости, не очень быстро, но он фиксируется в группах детей от 0 до 5 лет и подростков от 15 до 24 лет. В 2011 году в России появился штамм, который вызывает тяжелое течение болезни. Он постепенно вытесняет менее "злые штаммы". В Москве регистрируется 3,42 случая на 100 тыс человек, в Петербурге 2,34 случая", - добавил врач.

Он призвал добавить прививку от менингококковой инфекции в национальный календарь прививок для все детей с 9 месяцев до 5 лет.