Кремль: отношения Баку и Еревана неплохо урегулируются без дополнительных посредников

Россия приветствует усилия посредников, которые вносят позитивный вклад в послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, хотя и существующий формат вполне справляется с поставленными задачами. Об этом заявил, отвечая на вопрос о стремлении Евросоюза подключиться к процессу, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать", - сказал он.

Тем не не менее, уточнил Песков, в целом на сегодня работа по послевоенному урегулированию уже продвигается неплохо.

Пресс-секретарь напомнил, что трехсторонние договоренности (от 9 ноября прошлого года и 11 января текущего года) были достигнуты и реализуются "при весьма энергичном участии" российского лидера Владимира Путина.

"Он в постоянном контакте и с премьером [Армении Николом] Пашиняном, и с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь тех договоренностей, которые были достигнуты", - обратил внимание Дмитрий Песков.