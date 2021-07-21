Крым получит средства на водоснабжение

Несмотря на обильные дожди, наполнившие водохранилища Крыма на два года вперед, республика получит средства на обеспечение надежного водоснабжения, - сообщила пресс-служба правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму на эти цели еще 222,2 млн рублей.

"Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства, а Минэкономразвития РФ поручено в течение 30 дней заключить с властями Крыма соглашение о предоставлении субсидии.

В целом на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство РФ планирует потратить более 48 миллиардов рублей до 2024 года: комплексный план, подготовленный по поручению президента, обеспечит дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс кубометров в сутки.