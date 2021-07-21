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США перебросили военную технику для учений Agile Spirit 2021 в Грузию

США перебросили военную технику для учений Agile Spirit 2021 в Грузию

Военная техника, принадлежащая 173 десантно-пехотной бригаде и 18 бригаде военной полиции армии США, доставлена из Румынии в Грузию, где стартуют многонациональные учениях Agile Spirit 2021. Они пройдут с 26 июля по 6 августа.

"В порт Поти вошел грузовой корабль OBIRI из румынского порта Констанца, доставив бронированные машины HMMWV и разную технику по логистической поддержке, принадлежащие 173 десантно-пехотной бригаде и 18 бригаде военной полиции армии США", - сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Уточняется, что техника уже прибыла из порта на полигоны Вазиани (близ Тбилиси) и Орфоло (край Самцхе-Джавахети), где развернется театр учений.

Личный состав будет прибывать в Грузию поэтапно, предает ТАСС.

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