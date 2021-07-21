В Узбекистане активно продавали поддельные ПЦР-справки для выезда за рубеж
В Узбекистане пресекли несколько групп преступников, продававших гражданам поддельные справки о ПЦР-тесте.
На пограничном посту "Гишткуприк" в Узбекистане задержали троих уроженцев Ташкентской области, они продавали поддельные справки об отрицательном ПЦР на коронавирус. Одна справка у злоумышленников стоила 100 тыс сумов. В доме одного из подозреваемых нашли ноутбук и цветной принтер.
В Денауском районе Сурхандарьинской области поддельные справки стоили по 150 тыс сумов, правоохранители задержали патронажную медсестру районного медицинского объединения и медсестру первой районной поликлиники.
Также поддельные ПЦР-справки продавали в международном аэропорту "Самарканд", там мужчина и женщина, пойманные с поличным, просили за фальшивый документ 400 тыс сумов.
По всем выявленным фактам ведется расследование.
Вестник Кавказа
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