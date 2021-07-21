Новый глава Минобороны пообещал быстро реформировать армянскую армию
Первый заместитель министра обороны Армении Аршак Карапетян, назначенный на этот пост накануне, намерен реформировать армию в максимально сжатые сроки. Об этом он заявил во время представления руководству министерства, говорится в сообщении на сайте правительства.
Сначала новый фактический руководитель ведомства поблагодарил за проделанную работу отправленного накануне в отставку экс-министра Вагаршака Арутюняна, который, в свою очередь, обратил внимание преемника на необходимость продолжения реформ в армии.
Глава аппарата премьера Араик Арутюнян заверил, что правящая партия "Гражданский договор" и правительство готовы оказывать содействие в этом деле.
Карапетян пообещал, что сделает все для создания сильной армии и защищенных границ.
"Реформы будут достаточно быстрыми", - заверил он.
Вестник Кавказа
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