Новый глава Минобороны пообещал быстро реформировать армянскую армию

Первый заместитель министра обороны Армении Аршак Карапетян, назначенный на этот пост накануне, намерен реформировать армию в максимально сжатые сроки. Об этом он заявил во время представления руководству министерства, говорится в сообщении на сайте правительства.

Сначала новый фактический руководитель ведомства поблагодарил за проделанную работу отправленного накануне в отставку экс-министра Вагаршака Арутюняна, который, в свою очередь, обратил внимание преемника на необходимость продолжения реформ в армии.

Глава аппарата премьера Араик Арутюнян заверил, что правящая партия "Гражданский договор" и правительство готовы оказывать содействие в этом деле.

Карапетян пообещал, что сделает все для создания сильной армии и защищенных границ.

"Реформы будут достаточно быстрыми", - заверил он.