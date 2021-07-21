На Ставрополье идут сильные дожди и грозы

Сегодня днем и до конца 22 июля на Ставрополье ожидаются сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с, - сообщили в ставропольском Гидрометцентре, говорится в официальном аккаунте ГУ МЧС России по Ставрополью.

Спасатели предупреждают о вероятности подтоплений, повреждений зданий и линий электропередач, а также увеличении числа ДТП, - передает "АиФ-Ставрополье".

Пешеходам и водителям рекомендовано быть внимательнее, а также по возможности избегать деревьев и ветхих строений.

Непогода продолжится и в пятницу, 23 июля, - говорится в сообщении.