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Грузовик врезался в маршрутку с людьми на Дону

Грузовик врезался в маршрутку с людьми на Дону

Семь человек пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси и грузовика в Азове Ростовской области.

По данным представителя управления ГИБДД России по региону, авария произошла в среду утром на Кагальницком шоссе: "Газель", которая ехала по маршруту "Головатовка - Азов", столкнулась с прицепом автомобиля Volvo.

Представитель ведомства сообщил о том, что по факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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