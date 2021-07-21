Грузовик врезался в маршрутку с людьми на Дону

Семь человек пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси и грузовика в Азове Ростовской области.

По данным представителя управления ГИБДД России по региону, авария произошла в среду утром на Кагальницком шоссе: "Газель", которая ехала по маршруту "Головатовка - Азов", столкнулась с прицепом автомобиля Volvo.

Представитель ведомства сообщил о том, что по факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.