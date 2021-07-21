Разбойник ограбил семейную пару в Гюмри, муж в реанимации

Разбойное нападение произошло сегодня ночью на один из домов в Гюмри (Ширакская область), об этом пишут СМИ.

По данным сайта криминальной хроники shamshyan.com, в 04:40 в Мушский отдел полиции поступил сигнал от 70-летней жительницы города Сатеник А. По ее словам, неизвестный злоумышленник в маске, использовав специальные инструменты, открыл окно в спальне, забрался в дом и, пригрозив оружием, потребовал от ее 70-летнего супруга отдать все имеющиеся в доме деньги.

Получив требуемое - 60-70 тыс драмов (примерно $120-140), преступник выстрелил в Мекса А., который был ранен и госпитализирован в медцентр Гюмри.

Как сообщает Sputnik Армения, пострадавший находится в реанимации. Кроме огнестрельного ранения, у него обнаружен перелом голени, мужчина находится в шоковом состоянии.