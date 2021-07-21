Коронавирус выявили еще у 23,7 тыс человек в России

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 23,7 тыс новых случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 466 (10,4%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения подтвердилось в Москве - 3 254, в Московской области - 2 161, в Петербурге - 1939. В Крыму 404 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 276, в Краснодарском крае - 245, в Дагестане - 198, в Чечне - 129, в Кабардино-Балкарии - 75, в Карачаево-Черкесии- 58, в Ингушетии - 55, в Северной Осетии - 53, в Адыгее - 43.

Суточный прирост составил 0,39%, общее число инфицированных в России достигло 6 030 240 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 22 584 человека, за весь период - 5 404 797 человек.

Умерли за сутки 783 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 150 705 человек.