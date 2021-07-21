Противотанковые мины найдены в Акмолинской области

Сотрудники департамента полиции Акмолинской области выясняют происхождение двух противотанковых мин, которые были найдены местными жителями в районе Биржан Сал

К настоящему времени опасные находки уничтожены. Пострадавших нет

Прибывшие на место специалисты-взрывотехники установили, что найденные предметы – осколочные заградмины "У-ОЗМ-72". "Общее состояние мин крайне изношенное, подвергшееся коррозии и механическим повреждениям", - пояснили в полиции.

Впоследствии выяснилось, что ранее недалеко от места обнаружения мин находился расходный склад взрывчатых веществ, передает Sputnik Казахстан.