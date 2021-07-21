Противотанковые мины найдены в Акмолинской области
Сотрудники департамента полиции Акмолинской области выясняют происхождение двух противотанковых мин, которые были найдены местными жителями в районе Биржан Сал
К настоящему времени опасные находки уничтожены. Пострадавших нет
Прибывшие на место специалисты-взрывотехники установили, что найденные предметы – осколочные заградмины "У-ОЗМ-72". "Общее состояние мин крайне изношенное, подвергшееся коррозии и механическим повреждениям", - пояснили в полиции.
Впоследствии выяснилось, что ранее недалеко от места обнаружения мин находился расходный склад взрывчатых веществ, передает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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