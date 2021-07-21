Дело завели в Тольятти после отравления в столовой граждан Узбекистана

Возбуждено дело после отравления в столовой в Тольятти 23 мигрантов из Узбекистана.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, 19 июля в больницу в Тольятти с признаками интоксикации обратились мигранты-постояльцы хостела. Все они до этого посетили столовую. В отношении сотрудников данного общепита возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

После отравления были госпитализированы в состоянии средней тяжести 13 из 23-х жаловавшихся на здоровье граждан Узбекистана.