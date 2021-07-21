Аксенов: Крым может закрыть турсезон из-за всплеска коронавируса

Хотя у властей Крыма нет планов закрывать туристический сезон, но если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля, сделать это придется, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сейчас закрывать туристический сезон мы не собираемся. Пока решений таких нет и планов нет. Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба, передает РИА Новости.

Напомним, за неделю в Крыму был зафиксирован новый антирекорд – 2 тыс 767 инфицированных новым коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии, от болезни умерли 54 человека.