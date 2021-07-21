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Древний житель пещеры на Кавказе оказался предком современного европейца

Древний житель пещеры на Кавказе оказался предком современного европейца

Международная команда исследователей восстановила геном человека возрастом 25 тыс лет, оказалось, что в пещерах Кавказа жили предки современного западного человека, пишет журнал Current Biology.

На западе Грузии находится пещера Сацурблия, она была заселена людьми во времена палеолита. Ученые идентифицировали ДНК из почвы в пещере и смогли восстановить геном древнего жителя Сацурблии и установить его окружающую среду.

Команда исследователей под руководством профессоров Рона Пинхази, Пере Гелаберта и Сюзанны Сойер из Венского университета (Австрия), а также их коллег из Института Фрэнсиса Крика (Великобритания) выяснила, что древний житель грузинской пещеры внес вклад в современные западно-евразийские популяции.

Результаты подтвердились, когда ученые сравнили восстановленный геном с генетическими последовательностями из костных останков близлежащей пещеры Дзудзуана.

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