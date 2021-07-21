В Астраханской области сообщили о максимуме заболевших COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом нового типа в Астраханской области третий день подряд обновляет свой максимум, зафиксированный с начала пандемии, информирует областной Минздрав.

"За минувшие сутки зафиксировано 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 40 785 случаев заражения", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что предыдущие максимумы за все время пандемии были зафиксированы 19 и 20 июля, тогда было выявлено 266 и 269 человек соответственно.