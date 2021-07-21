В Чечне привили от коронавируса 96% взрослых жителей

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Чечне привились свыше 535 тыс человек, то есть 96% от запланированного числа, - заявили в Минздраве республики.

"В настоящее время в регионе первым компонентом вакцины привито 535 635 человек, что составляет 96% от запланированного числа. Доля вакцинированных лиц старше 60 лет составила 48,1% от плана, и при сохранении нынешних темпов прививочная кампания в Чечне в ближайшее время завершится", - сообщили в пресс-службе министерства, передает "Это Кавказ".

Напомним, в минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион справился с острой фазой пандемии коронавируса, и главная задача теперь - достижение коллективного иммунитета.