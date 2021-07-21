Российские туристы оценили курорты Северного Кавказа

За первое полугодие 2021 года горные курорты под управлением АО "Курорты Северного Кавказа" приняли на 85% больше туристов, чем за аналогичный период два года назад, а разница в показателях с 2020 годом еще больше (99%), но в то время действовали ограничения, связанные с COVID-19, - говорится в сообщении пресс-службы АО "Курорты Северного Кавказа", поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

Так, курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии принял ровно вдвое больше посетителей, чем за первое полугодие 2019 года. Прошедшей весной здесь открылась новая секция канатной дороги "Северное сияние" на северном склоне, ведущая на высоту 2839 м, а горнолыжный сезон длился до 25 апреля. Основной турпоток пришелся именно на конец зимы и начало весны.

"Мы ценим, что наши гости так полюбили "Архыз", но также призываем их не воспринимать наши курорты исключительно как горнолыжные. Летом и осенью горы совершенно преображаются. Канатные дороги вместо горнолыжников возят туристов. Например, в Архызе, поднявшись на гондоле "Млечный путь" на высоту 2240 м, можно не только спуститься по экотропе к поселку, но и зайти еще выше, на хребет Абишира-Ахуба, где ждет россыпь бирюзовых озер", - рассказал генеральный директор КСК Хасан Тимижев, добавив, что на курорте есть конные прогулки, сплавы по горной реке, джипинг, веревочный парк, тропы различной сложности, водопады, открытые бассейны, санаторно-курортное лечение, и очень насыщенным здесь получается не только зимний, но и летний отпуск.

Гораздо стабильнее стал и турпоток курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Зимой сюда съезжаются горнолыжники, а летом - альпинисты и желающие взойти на гору со всего мира. За первое полугодие 2021 года на склонах побывало на 62% больше гостей, чем за те же месяцы в 2019 году. Этим летом альпинистский и горнолыжный сезоны пересеклись, поскольку снег лежал до первых чисел июля. Ски-пассы в кассах окончательно сменились на туристические билеты только 6 июля.

"Обычно летом на Эльбрусе много желающих взойти на одну из вершин, в том числе иностранцев. В этом году они тоже есть, хотя пандемия коронавирусной инфекции продолжает влиять на международный туризм. Конечно, восходить необязательно 0 можно прокатиться на одной из самых высоких канатных дорог мира, посмотреть из окна на водопады и диких горных туров, увидеть со смотровой площадки на высоте почти 4 тыс м невероятную панораму Кавказских гор. Еще есть время: сезон восхождений и трекинга продлится примерно по октябрь", - отметил Тимижев.

Стабильный рост посетителей показывает и чеченский курорт "Ведучи": в минувшем полугодии здесь побывало на 35% больше гостей, чем два года назад. Это место семейного отдыха, где можно покачаться на качелях на смотровой площадке, устроить пикник в гриль-домике, покататься на тюбинге и лыжах на всесезонном покрытии, а путь на "Ведучи" лежит через известные достопримечательности республики.