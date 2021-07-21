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База данных собачьих ДНК решит проблему чистоты в Тель-Авиве

База данных собачьих ДНК решит проблему чистоты в Тель-Авиве

Власти Тель-Авива решили применить современные технологии для наказания нерадивых собаковладельцев, не убирающих за своими питомцами. Такое сообщение распространила пресс-служба муниципалитета.

В нем говорится, что в городе будет создана база данных ДНК всех собак. Материалы для нее предоставят сами хозяева: генетический образец понадобится, чтобы получить или продлить лицензию на владение животным.

Затем, при обнаружении фекалий на улице можно будет легко установить, кто именно не выполнил требования соответствующего закона о чистоте в общественных местах.

Ленивому хозяину придет по почте штраф, кроме которого ему придется оплатить и тест ДНК.

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Вестник Кавказа

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