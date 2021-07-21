Аксенов заявил о новом антирекорде по COVID-19 в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в регионе был зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.

"К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2 тысячи 767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии", - сказал он в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19

"И, к сожалению, 54 человека ушли из жизни раньше времени", - привел данные Аксенов

В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская указала на то, что цифры заболеваемости за неделю выросли еще на 11% (по отношению к прошлой неделе), передает РИА Новости.