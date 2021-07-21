Посольство Турции: страна не закрывается от туристов из-за коронавируса

В посольстве Турции сообщили, что планов по закрытию границ для иностранцев из-за "дельты" нет.

"В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта". Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности", - заявили в посольстве, пишет РИА Новости.

Накануне министр Мехмет Нури Эрсой, сказал, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за коронавируса, что "ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "дельта". Также Эрсой уточнил, что на повестке вопрос закрытия границ не стоит.