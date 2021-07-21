В Москве нет первого компонента "ЭпиВакКороны"

В прививочных пунктах Москвы сделать прививку вакциной "ЭпиВакКорона" могут только те, кто завершает вакцинацию, предупредили в департамента здравоохранения столицы.

"В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москвы поступило более 40 тыс доз этого препарата для иммунизации.