Авария стоила воды 1000 жителей Краснодара

В Западном округе Краснодара на ул. Мира произошла авария при земляных работах – был поврежден трубопровод диаметром 300 мм.

"Подача прекращена на улицах Мира, Кубанская набережная, Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе. В зону отключения попали восемь многоквартирных и 16 частных домов, а также Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн", - проинформировали в пресс-службе ЕДДС Краснодара, уточнив, что без холодной воды остались жители около 1000 человек, в том числе 330 детей.

В настоящее время для пострадавших от аварии организован подвоз воды, цистерны находятся на ул. Кирова, 9. Планируется, что авария будет устранена к 15 часам.