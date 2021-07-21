Армавир принимает всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ"

В кубанском Армавире стартовал очередной этап всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Сегодня, 21 июля, жители и гости города смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию. Акция, стартовавшая первого июня в Санкт-Петербурге, уже прошла в Краснодаре и Ейске, а сегодня с десяти до 16 часов проходит на Центральной площади Армавира", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования проводится для привлечения внимания к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и тестирования жителей, - напомнили в пресс-службе администрации Кубани.