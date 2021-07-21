В Казахстане разоблачили фейк о "незаконности вакцинации" от коронавируса

В казахстанском сегменте интернета активно распространяется фейковое сообщение о том, что в России арбитражный апелляционный суд якобы признал незаконной вакцинацию против Covid-19, оно не соответствует действительности, пишет Stopfake.kz (ресурс Мининформации Казахстана).

Апелляционная жалоба в суд была подана территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по поводу отказа руководителя компании "Элемент-трейд" организовать вакцинацию против гриппа среди сотрудников, так что постановление суда никак не связано с вакцинацией против коронавируса.

"В нем излагаются доводы, нормы и законы, согласно которым руководитель ООО "Элемент-трейд" не обязан организовывать профилактическую вакцинацию против гриппа. В документе сказано, что поскольку компания работает в сфере торговли и не входит в список организаций, деятельность которых связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, то проводить обязательную вакцинацию против гриппа среди сотрудников необязательно", - поясняет Stopfake.kz.

Таким образом, документ не оспаривает законность вакцинации от Covid-19, и распространяемые сообщения представляют собой не что иное, как манипуляцию.