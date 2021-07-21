Жителям Минвод вернули холодную воду

На Ставрополье ликвидированы последствия аварии, из-за которой водоснабжения накануне лишились около двух тыс жителей Минераловодского городского округа, такое сообщение распространило ГУ МЧС по региону.

"Ночью работы по ремонту трубопровода холодного водоснабжения завершены, началось заполнение системы водой", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Напомним, накануне вечером в результате аварии на трубопроводе было прекращено водоснабжение семи населенных пунктов Минераловодского городского округа, а именно 1812 абонентов.