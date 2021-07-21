Мамаду Майга может войти в состав ФК "Краснодар"

Полузащитник московского "Велеса" Мамаду Майга может перейти в ФК "Краснодар", сообщает Eurosport.

Помимо "Краснодара", в Майге заинтересованы "Уфа" и "Арсенал", интересуются им и бельгийские клубы "Сент-Трюйден" и "Кортрейк" – последний готов забрать игрока зимой. За полузащитника готовы отдать 100 тыс евро, тогда как зарплата Майги в "Велесе" составляет 200 тыс рублей, - передает "АиФ-Юг".

Летом игрока приглашали в сборную Мали, но он пропустил вызов, так как в октябре получает паспорт РФ.

29-летний бразилец в ближайшее время покинет Францию, и "Фламенго" ведет переговоры с "Лионом" о возможном трансфере полузащитника. Однако кубанский футбольный клуб намерен перехватить спортсмена.