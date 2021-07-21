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Российские ученые предложили технологию лечения гепатита В

Российские ученые предложили технологию лечения гепатита В

Технология лечения гепатита В была разработана специалистами Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

"Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов", - приводит пояснение разработчиков РИА Новости.

Уточняется, что новое вещество отличается нетоксичностью и безопасностью, в дальнейшем на его основе будет создано лекарство.

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Вестник Кавказа

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