Российские ученые предложили технологию лечения гепатита В

Технология лечения гепатита В была разработана специалистами Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

"Впервые в мире разработан прототип фармацевтической субстанции на основе технологии сайт-направленных белков-нуклеаз, способных в течение нескольких суток уничтожить свыше 99% вирусных геномов", - приводит пояснение разработчиков РИА Новости.

Уточняется, что новое вещество отличается нетоксичностью и безопасностью, в дальнейшем на его основе будет создано лекарство.