В Казахстане закроется еще один вуз

На грани лишения лицензии оказался Университет иностранных языков и деловой карьеры в Алматы, пишет Sputnik Казахстан.

В вузе выявили 39 нарушений из возможных 46, он получил время для устранения несоответствий, но повторная проверка показала, что изменений не случилось.

"Не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по дисциплинам. Соответственно, обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам обучения, 90% студентов не преодолели пороговый уровень", - сообщила глава управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Эльвира Сапарбекова, передает пресс-служба минобрнауки республики.

"Решением государственной аттестационной комиссии выпускнику годичной магистратуры присудили степень магистра с двухлетним обучением, и это только небольшая часть нарушений вуза", - продолжила Сапарбекова.

Действие лицензии Университета иностранных языков и деловой карьеры приостановлено, вскоре вуз лишится генеральной лицензии и будет закрыт. Студенты могут перевестись в другие вузы.