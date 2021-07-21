Лжеполицейский грабил жителей Алматы

В Алматы задержан злоумышленник, надевавший форму сотрудника полиции и грабивший прохожих. Им оказался житель Тараза, установлено, что он неоднократно совершал подобные преступления.

Также правоохранители выяснили, что у злоумышленника уже есть судимость за грабеж, рассказал начальник управления полиции Медеуского района Алматы Даурен Утебаев.

"У него была изъята полицейская форма, которую, как установлено, он приобрел в свободной продаже", - сказал он.

По статье "Грабеж" заведено уголовное дело, задержанному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы, передает Sputnik Казахстан.