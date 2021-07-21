Врач рассказала об опасности ягодного детокса

Некоторые диетологи и блогеры советуют летом проводить ягодный детокс - несколько дней есть только ягоды и пить много воды с имбирем и лимоном, но такая диета опасна для здоровья, предупредила врач-диетолог Ольга Деккер.

Если человек будет пять раз в день есть по 250 г различных ягод, то он почувствует прилив энергии, но не очистит организм от токсинов. "В этом случае вы получите заряд витаминов и клетчатки", - пояснила диетолог.

"Но минусов гораздо больше. Во-первых, в рационе будут одни углеводы - без жиров и белков, которые выступают материалом для строительства клеток. Во-вторых, в ягодах и фруктах много сахара. Норма - не более 30 граммов в день. В-третьих, ягоды в большом количестве создадут нагрузку на ЖКТ, из-за чего поджелудочная железа может не справиться с таким объемом клетчатки", - написала врач в своем Instagram.

Кроме того, ягодный детокс замедлит похудение, так как введет организм в стресс, а также приведет к уменьшению мышечной массы, добавила Деккер.