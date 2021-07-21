На пальмы в Сочи обрушились бурильщики

Пальмам в курортном Сочи угрожает новая напасть: нашествие гигантской бабочки - пальмового бурильщика, уничтожающего деревья.

Бабочки откладывают яйца в стволах пальм, а вылупившиеся из них гусеницы пожирают деревья изнутри. Чтобы не допустить распространения вредителя, засохшие деревья приходится сжигать, и пальмам города уже нанесен серьезный ущерб - на территории Сочи, включая центр и морской вокзал, усыхают деревья, передает портал Югаюру.

Пальмовый бурильщик попал в город в 2014 году при озеленении олимпийских объектов импортным посадочным материалом.

Проблема нашествия бабочек находится под контролем министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в городе начался эксперимент по использованию химзащиты: в сочинские пальмы вводят препараты от вредителей. Этот метод будет использован для пальм всего города.