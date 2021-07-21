В Абхазии рассказали о рекордном успехе туристического сезона 2021 года

В Минтуризма Абхазии сообщили, что этим летом туристический сезон в республике проходит успешнее, чем в 2020 и 2019 годах.

"К 19 июля 2019 года Новоафонской пещерой было обслужено 105 274 человека. В этом году 210 952 человека", - привел пример замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц, пишет Sputnik Абхазия.

Рицинский национальный реликтовый парк также ждет рекорд в этом году, его уже посетили 297 тыс человек, тогда как в 2019 году за год - 385 тыс.

"Этот сезон у нас самый рекордный за последние 30 лет", - говорил ранее министр туризма республики Теймураз Хишба.

В Гагре, Пицунде и Новом Афоне заполняемость 100%, мест практически нет и в других точках.

"В этом году мы должны продемонстрировать высокий уровень качества приема, размещения туристов. Чему соответствует цена-качество. Все это нужно для того, чтобы люди в следующем году решили к нам вернуться", - добавил Барциц.

В среднем один турист проводит в Абхазии 7-8 дней, также многие приезжают с однодневными экскурсиями. Летний сезон в этому году может продлиться в республике до конца октября.