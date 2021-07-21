На Кубань возвращаются дожди и прохлада

На смену жаре на Кубань придут дожди, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Несмотря на то, что в Краснодаре пока сохранится сильная жара под 40 градусов, на черноморском побережье уже сегодня пройдут дожди, которые позже дойдут до Краснодара и других населенных пунктов края, - говорится в сообщении.

В большинстве районов края пока сохраняется засушливая погода, а местами в юго-западных районах края, северной и восточной половинах края и Краснодаре сохранится и чрезвычайная пожароопасность 5 класса, однако сегодня вечером на участке Анапа-Геленджик ожидается кратковременный дождь с грозой, а местами сильный дождь и ветер со скоростью 15-17 м/c. На курортах края температура воздуха днем сегодня составит 29-34, а ночью 20-25 тепла.

Уже завтра, 22 июля, дождь пройдет по территории всего Краснодарского края. Возможны град, сильный ливень, гроза и порывы ветра до 18 м/c. Температура воздуха завтра упадет до 26-31, ночью 19-24 тепла, а 23 июля ожидается очередное понижение температуры: 24-29 днем и 17-22 ночью.

Напомним, почти неделю по краю сохранялась дневная температура в 39 градусов тепла.