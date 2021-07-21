Совместные российско-узбекские учения пройдут в Сурхадарьинской области

Примерно 1,5 тыс военнослужащих ВС РФ и Узбекистана примут участие в совместном учении, которое состоится с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области РУз. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Практические действия будут проходить на полигоне Термез в районе у границы с Афганистаном, к ним привлекут порядка 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

"В рамках учения военнослужащие совместной группировка войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона", - подчеркнули в Минобороны.

Российский контингент будет в основном состоять из миротворцев и бригады специального назначения ЦВО.

Напомним, ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин заявил, что с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана состоится совместное учение воинских контингентов РФ, Узбекистана и Таджикистана, на нем Россию представят подразделения 201-й военной базы.